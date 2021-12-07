Газ взорвался в жилом доме в Новосибирской области, есть пострадавший

В Новосибирской области один человек попал в реанимацию после взрыва газа и последующего возгорания в жилом многоквартирном доме.

Инцидент произошел ранним утром в городе Тогучине. Огонь вспыхнул квартире на первом этаже трехэтажного ж дома по улице Вокзальная. В результате возгорания огнем повреждены окна, двери в нескольких квартирах, а также облицовка дома, сообщает областная прокуратура.

«Эвакуировано 12 человек, один местный житель пострадал (доставлен в реанимацию больницы с ожогами)», – говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По данным источника «Интерфакса», в горевшей квартире найдены три целых 50-литровых газовых баллона. Предположительно, из баллонов происходила утечка газа, что привело к взрыву газовоздушной смеси.

Новосибирск, Наталья Петрова

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