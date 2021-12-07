Под Волгоградом пьяный водитель без прав специально врезался в заправку

В Волгоградской области пьяный мужчина врезался в АЗС после того, как работница заправки пригрозила ему полицией. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел накануне вечером в Городищенском районе. Нетрезвый водитель заехал на заправку, а сотрудница АЗС сделала ему замечание и сказала, что сообщит о нем в полицию.

«Выйдя из заправочного комплекса, автомобилист сел в салон своей машины и совершил намеренный наезд на входную группу АЗС», – говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие на место правоохранители задержали виновника аварии и доставили его в отдел, где составили протоколы за отказ от медосвидетельствования и вождение без прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Волгоград, Зоя Осколкова

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