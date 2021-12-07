В Новгородской области вводится режим ЧС из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации с 8 декабря вводят в регионе власти Новгородской области из-за многочисленных обрывов линий электропередачи, ставших следствием снегопадов и ледяных дождей. Об этом написал губернатор региона Андрей Никитин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», – сообщают СМИ.

Губернатор Новгородской области написал следующее: «С завтрашнего дня мы вводим на территории региона режим чрезвычайной ситуации. Это связано с многочисленными обрывами линий электропередачи, которые фиксируются в большинстве районов. Новгородским энергетикам не хватает сил, чтобы справиться с последствиями снегопадов. К ним на помощь прибудут аварийные бригады из Ленинградской, Псковской, Смоленской областей и Карелии».

По данным регионального управления МЧС, снегопады оставили без электроэнергии более 6 тыс. домов в населенных пунктах 15 районов Новгородской области. На вечер 7 декабря в Новгородской области оставались обесточенными 397 населенных пунктов, в которых проживает 8,5 тыс. человек.

Сообщается, что жителям, оставшимся без электричества, пообещали доставить дополнительные генераторы для зарядки мобильных телефонов.

Новгород, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»