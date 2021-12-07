В Германии на учениях погибли два военнослужащих

В ходе учений на военном полигоне Берген в федеральной земле Нижняя Саксония в северной части Германии в результате столкновения военной техники погибли два военнослужащих, – сообщило 7 декабря германское агентство DPA.

По данным агентства, в результате столкновении танка с вездеходом два военнослужащих бундесвера (вооруженных сил ФРГ) получили смертельные ранения. Минобороны Германии прервало проведение учений и выразило соболезнования семьям погибших.

Берлин, Иван Бабурин

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