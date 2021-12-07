Задержан один из убийц журналиста Джамаля Хашогги

Один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги был арестован в международном аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу Турции во вторник, 7 декабря, – сообщает французская радиостанция RTL.

По данным RTL, задержанный является бывшим гвардейцем Королевского полка. Задержанному 33 года, он путешествовал под своим именем.

В свою очередь, телеканал BBC назвал имя задержанного – это Халед Айед Алотайби, он один из 26 саудовцев, объявленных в розыск Турцией по делу об убийстве журналиста Хашогги.

Следует напомнить, оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Первоначально королевство отвергало обвинения, однако затем было вынуждено признать, что речь идет о спланированном убийстве.

Париж, Иван Бабурин

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