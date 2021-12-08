Следствие передало в суд дело о контрабанде краба на 2,6 млрд рублей

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении одного обвиняемого в контрабанде краба на 2,6 млрд рублей. Выделенное дело передано в суд Владивостока, расследование в отношении остальных фигурантов продолжается.

Следователи раскрыли группу, незаконно вывозившую из России живого краба с 2014 по 2019 год. Всего в Японию, Южную Корею и Китай переправлена 3 391 т краба с рыночной стоимостью в 2,6 млрд рублей. Участникам группы также вменяется уклонение от уплаты таможенных платежей на 9,2 млн рублей.

«Расследование в отношении остальных участников организованной группы продолжается. В качестве обеспечительных мер подвергнуто аресту имущество членов группы на сумму более 8 млрд рублей», – рассказали в управлении Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

В Фрунзенский районный суд Владивостока передано дело по ч. 3 ст. 226 УК РФ и ч. 4 ст. 194 УК РФ.

Владивосток, Наталья Рязанова

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