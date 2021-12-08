Госзакупки медоборудования по завышенной цене обернулись «уголовкой»

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве при закупке медицинского оборудования в Иркутской области. Четверо фигурантов помещены под арест. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно версии следствия, в 2020 году представители двух коммерческих организаций, специализирующихся на поставках медтехники, совместно с сотрудниками учреждений здравоохранения Иркутской области, ответственными за проведение госзакупок, закупили и поставили в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы дорогостоящее медицинское оборудование по завышенной цене. Причиненный федеральному и областному бюджетам ущерб оценен в сумму не менее 21 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По подозрению к причастности к этому преступлению задержаны и арестованы на два месяца четверо жителей Иркутска. Их имена следствие не раскрывает. Подозреваемым уже предъявили обвинение.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные действия», – говорится в сообщении.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, информирует пресс-служба ведомства.

Добавим, уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

Иркутск, Наталья Петрова

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