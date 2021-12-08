Пермский аэропорт приостановил работу из-за сильного снегопада

В международном аэропорту «Пермь» (Большое Савино) временно приостановлено обслуживание авиарейсов из-за ухудшения погодных условий, несколько самолетов перенаправлены в Екатеринбург, – сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В сообщении говорится: «Международный аэропорт «Пермь» ограничил прием и отправление воздушных судов в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. На перроне и взлетной полосе в усиленном режиме работает спецтехника. По предварительным данным, в ближайшие два часа осадки сохранятся, поэтому количество задержанных рейсов может увеличиться».

В настоящее время в Перми не смогли приземлиться рейсы FV 5992 из Хургады, N42004 из города Ош, S7 1157 и СУ 1768 из Москвы. Авиалайнеры направлены на запасной аэродром в Екатеринбург.

В связи со снегопадом авиарейсы S7 1158, СУ 1769 и N 4202 задерживаются на вылет в Москву, FV 5991 – в Хургаду. С пассажирами работают службы аэропорта и представители авиакомпаний.

Пермь, Иван Бабурин

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