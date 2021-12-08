Вслед за США и Австралией к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае присоединились Великобритания и Канада

Премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон в среду, 8 декабря, объявили о том, что их страны поддержат дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Китае.

Борис Джонсон подтвердил, что бойкот не коснется участия британских спортсменов в Играх.

Со своей стороны Трюдо заявил, что Канада несколько месяцев вела переговоры с другими странами прежде, чем приняла окончательное решение.

«Мы общались с партнерами по всему миру по этому вопросу. Как и многие другие страны, мы обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая, поэтому мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на Игры в Пекине», – сказал канадский премьер журналистам.

По словам Трюдо, спортсмены канадской сборной ждут возможности посоревноваться на Играх и могут рассчитывать на полную поддержку правительства.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Первым об их бойкоте объявил Вашингтон. Как объяснила американская сторона, поводом для такого решения стал «проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». Следом за США о бойкоте игр объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Ранее МИД Китая заявил, что примет контрмеры после решения Вашингтона о бойкоте Игр. В китайском посольстве в Вашингтоне заявили, что американских политиков на Олимпиаду и так не приглашали.

Следует отметить, что в КНР заявляют – инциденты, связанные с Синьцзяном, это вовсе не тема соблюдения прав человека, этнические или религиозные вопросы, а проблемы насилия, терроризма и сепаратизма.

Лондон-Оттава, Иван Бабурин

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