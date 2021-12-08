Олимпийские игры могут прекратить свое существование из-за политики

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам второго дня заседания исполкома комитета в среду, 8 декабря, заявил, что Олимпийские игры прекратят существование, если МОК откажется от политического нейтралитета, – сообщают СМИ.

Томас Бах напомнил, что в древности соревнования прекратились, как только в них вмешался римский император.

«Это стало концом Игр. Уже древние греки знали, что Олимпийские игры могут существовать только в условиях политического нейтралитета, и с тех пор ничего не изменилось», – заявил глава МОК.

По его словам, отказ от политических заявлений позволяет не занимать чью-либо сторону. В другом случае МОК не сможет объединять мир для участия в Играх.

«Это привело бы к политизации Олимпийских игр», – подчеркнул он.

Отметим, что в среду, 8 декабря, вслед за США и Австралией к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае присоединились Великобритания и Канада. В тот же день зампредседателя Европарламента и замглавы Свободной демократической партии Германии Никола Беер Евросоюз выступила с призывом о полном бойкоте зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года.

Лозанна, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»