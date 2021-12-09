В Москве за взяточничество задержан советник департамента Минобороны

По подозрению в получении крупной взятки в Москве военными следователями задержан ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа. С ним проводятся оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», – рассказал источник ТАСС.

Москва, Иван Бабурин

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