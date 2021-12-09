Задержанный советник департамента Минобороны подозревается в получении взятки в размере 1,4 млн. рублей

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила в четверг,9 декабря, что ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин, отправленный в четверг Басманным судом Москвы под домашний арест, подозревается в получении взятки в размере 1,4 млн. рублей в рамках проведения госконтракта. Вторым фигурантом дела является директор департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО «ОАК» Сергей Комасько.

В сообщении пресс-службы СКР говорится: «По данным следствия, в апреле 2021 года у Лопатина и Комасько возник умысел на получение от генерального директора коммерческой организации денежных средств за создание условий для беспрепятственной оплаты изготовленного и поставленного данной организацией в рамках государственного контракта авиационно-технического имущества. 7 декабря 2021 года генеральный директор передал требуемую от него технику и оборудование на общую сумму 1 млн 400 тыс. рублей».

Директор департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО «ОАК» Сергей Комасько также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»