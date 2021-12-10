В Норильске из-за сильной метели 130 человек ночевали в кинотеатре

В Норильске посетители Городского центра культуры не смогли вернуться домой после сеанса из-за плохой погоды. В результате зрителям пришлось ночевать в кинотеатре.

Инцидент произошел в ночь на четверг, сообщают местные СМИ. В центре культуры были заблокированы посетители и сотрудники. Чтобы скоротать ночь, людям раздавали вафли, чай и показывали фильмы.

Только утром погода немного улучшилась, застрявших в кинотеатре людей развезли по домам.

Тем не менее, в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Жителей просят без острой необходимости не выходить на улицу и не пользоваться личным автомобильным транспортом. В школах объявили актированный день.

Норильск, Зоя Осколкова

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