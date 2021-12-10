Красноярец попал под уголовное дело за избиение кота из-за мяуканья

В Красноярском крае полицейские задержали молодого человека, избившего кота за мяуканье. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Инцидент произошел 23 ноября в городе Назарово. Местная жительница нашла в своем подъезде кота с телесными повреждениями и обратилась в полицию. Правоохранители по итогам проверки по факту происшествия задержали 24-летнего горожанина. Злоумышленник дал признательные показания. По его словам, он несколько раз пнул кота за то, что тот мяукал. Живодер также отметил, что раскаивается в содеянном, и пообещал, что в будущем не допустит подобного.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»