В Бурятии пилот пострадал при аварийной посадке вертолета

Один человек пострадал при аварийной посадке частного вертолета в Кабанском районе Бурятии. Пострадавшего отвезли в больницу, следователи начали проверку.

Пилот летел из села Смоленщина в Иркутской области в бурятское Выдрино. Транспорт упал на границе Бурятии и Иркутской области. Спасатели узнали о ЧП благодаря аварийному маячку, сигнал от которого поступил на путь оперативного дежурного в Новосибирске. Информацию передали в региональное управление МЧС России.

«В 11:06 (мест) поступило сообщение, что сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолета IAR 316B. Вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо. На борту находился один член экипажа», – рассказали в МЧС.

Сейчас пилот находится под наблюдением врачей в Выдрино.

Восточно-Байкальский СО на транспорте Восточного межрегионального управления Следственного комитета начал доследственную проверку инцидента. По их данным, вертолет сильно пострадал, сейчас его ищут спасатели по сигналу маячка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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