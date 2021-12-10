В Кузбассе разбился частный вертолет

В Кемеровской области подал сигнал бедствия частный вертолет Robinson R66. Позже спасатели с воздуха обнаружили потерпевшую крушение машину.

Борт летел из Новокузнецка в район Каракольских озер. Затем, примерно, возле населенного пункта Верхний Алзак у вертолета сработал аварийный маяк, Robinson R66 пропал с радаров.

Из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8 службы спасения. Спасатели обнаружили вертолет с воздуха, он разрушен, сообщает телеграм-канал «112».

В настоящее время известно, что на борту находился только пилот, он должен был забрать пассажиров.

Кемерово, Зоя Осколкова

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