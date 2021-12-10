США ввели санкции против очередного российского ВУЗа

Минфин США сообщил, что «Европейский институт ЮСТО» из Москвы попал под вторичные санкции США за связи с КНДР, – сообщает РИА Новости.

Американский минфин внес институт «ЮСТО» в новый список санкций по правам человека. Туда также включены 10 юридических лиц и организаций, включая генпрокуратуру КНДР, военные учреждения Мьянмы и Бангладеш, китайские и северокорейские компании, в том числе и мультипликационная студия из Шанхая.

Кроме того, американские санкции введены против 15 физлиц из Бангладеш, Мьянмы, КНР, КНДР. Также под санкции попал приднестровский политик Дмитрий Соин, идеолог партии «ПРОРЫВ!".

Европейский институт ЮСТО (ю́сто – «справедливость», эсперанто) – Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования, учрежденное 18 августа 1995 года в городе Москве.

Напомним, что в ноябре 2021 года Министерство торговли США внесло в санкционный список Московский физико-технический институт (МФТИ).

Москва, Иван Бабурин

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