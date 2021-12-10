На Украине избили музыкантов за песни на русском языке

Музыкантов, исполнявших на улице песни на русском языке избили во Львове, – сообщает телеканал «Львов 24».

Как заявила жена одного из пострадавших, ее муж был подрядчиком на съемке. Женщина отметила, что это было спланированное нападение. Изначально музыканты исполняли композиции на английском языке, на которые не последовало никакой реакции. Но после того, как начали звучать песни на русском, на участников съемки напали 10-15 человек со скрытыми лицами.

В публикации на сайте телеканала «Львов 24» говорится, что инцидент произошел возле Оперного театра. По словам очевидцев, музыканты снимали видео для российского YouTube-канала «Вписка». Спустя некоторое время, после начала съемок, к музыкантам подошли молодые люди и начали их избивать. Кроме этого, музыкантам разбили инструменты и технику.

Львов, Иван Бабурин

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