В ливанском лагере палестинских беженцев взорвался склад с оружием

В лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана прогремели несколько мощных взрывов в пятницу, 10 декабря.

Как сообщают местные СМИ, причиной взрывов стал пожар на оружейном складе, который принадлежит радикальному палестинскому движению ХАМАС.

По предварительным данным, погибших нет, 12 человек получили ранения, несколько из них доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Военные оцепили район взрыва. На место происшествия прибыли пожарные команды, которые пытаются ликвидировать очаги возгорания.

Бейрут, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»