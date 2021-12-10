В ливанском лагере палестинских беженцев взорвался склад с оружием

В лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана прогремели несколько мощных взрывов в пятницу, 10 декабря.
Как сообщают местные СМИ, причиной взрывов стал пожар на оружейном складе, который принадлежит радикальному палестинскому движению ХАМАС.
По предварительным данным, погибших нет, 12 человек получили ранения, несколько из них доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.
Военные оцепили район взрыва. На место происшествия прибыли пожарные команды, которые пытаются ликвидировать очаги возгорания.
Бейрут, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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