Под Саратовом мужчина изнасиловал полуторагодовалую девочку

В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой девочки. 36-летний мужчина признался, что надругался над дочерью своих друзей.

В городе Ершове семейная пара, воспитывающая двух малолетних детей, разрешила пожить в своей квартире ранее судимому знакомому. «В ночь с 10 на 11 декабря 2021 года супруги направились в магазин, оставив с гостем малолетних дочь и сына. Оставшись с детьми наедине, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера», – сообщили в региональном управлении СКР.

Вернувшись, родители увидели на лице дочери кровоподтек и повреждения на теле и вызвали полицию. Ребенка госпитализировали.

Подозреваемого задержали. Он признал вину в содеянном. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«Следственным органом будет дана юридическая оценка условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики в части своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьей», – добавили в СКР.

Саратов, Зоя Осколкова

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