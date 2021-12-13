На Сахалине бездомные собаки искусали ребенка у местной администрации

Стая бездомных собак напала на школьника в сахалинском поселке Ноглики. Восьмилетний мальчик успел закрыть лицо, но по всему телу у него царапины и укусы.

Инцидент случился днем около здания поселковой администрации. Ребенка спасла проходившая мимо женщина, разогнавшая собак. Мальчика сильно искусали, пострадало одно ухо. Его доставили в больницу, где обработали раны, но ребенку еще долго предстоит ходить на перевязки, рассказала бабушка пострадавшего ИА Сах.ком.

Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося, сообщили в ведомстве. Сотрудники оценят, как исполняется законодательство об обращении с безнадзорными животными.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). «Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера», – рассказали в управлении СКР по Сахалинской области.

Напомним, в Лангепасе в ХМАО-Югра свора бродячих собак напала на женщину. Пострадавшую нашли истерзанной и отвезли в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Ноглики, Наталья Рязанова

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