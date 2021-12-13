У берегов Швеции столкнулись два грузовых судна

В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, зарегистрированные в Дании и Великобритании. Одно из них перевернулось, люди оказались в воде. Об этом сообщает телеканал SVT.

Авария у побережья Швеции произошла сегодня утром. В проливе между островом Борнхольм и регионом Сконе столкнулись два судна. Пока неизвестно, по какой причине это произошло.

По словам пресс-секретаря Морской администрации Швеции Йонаса Франзена, один из кораблей перевернулся, за борт попали несколько человек. Среди них есть несколько людей в спасательных жилетах, часть экипажа спаслась на шлюпках.

К спасательной операции подключилась береговая охрана Швеции, также к месту аварии прибыли несколько судов из Дании. К настоящему моменту два человека числятся пропавшими без вести.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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