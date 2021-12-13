Сочинец попал под суд за присвоение земли на 72 млн рублей

Полиция в Сочи передала в суд уголовное дело о присвоении земельного участка стоимостью более 72 млн рублей. 32-летний местный житель обманом стал владельцем 16,5 тыс. квадратных метров муниципальных земель.

По версии следствия, в октябре 2016 года обвиняемый попросил суд оформить собственность на земельный участок в садоводческом товариществе. В заявлении сочинец указал координаты якобы своего участка, а на самом деле – принадлежащего государству. Суд удовлетворит заявление, и молодой человек получил в собственность 16,5 тыс. кв. м муниципальной земли.

«Злоумышленник причинил ущерб на сумму более 72 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд Центрального района Сочи», – пояснили в главке МВД по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Сочи, Наталья Рязанова