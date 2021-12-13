Нового главу МВД Австрии обвинили в антисемитизме

Новый министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер обвинен в антисемитских высказываниях Нобелевским лауреатом по литературе Эльфридом Елинеком, группой ученых и студентов. Все вышеназванные потребовали отставки Карнера, – сообщает Bloomberg.

Агентство, ссылаясь на соответствующее обращение в правительство страны, сообщает, что, его авторы обращают внимание на высказывания Карнера, которые он сделал во время предвыборной кампании более десяти лет назад. На тот момент Карнер был региональным чиновником консервативной Австрийской народной партии. Тогда нынешний глава МВД обвинил левоцентристских социал-демократов Австрии в работе «против страны с джентльменами из Америки и Израиля» и назвал их «отравителями климата».

Авторы письма считают, что «антисемитский аспект этого комментария очевиден».

«Мы убеждены, что этот человек совершенно не подходит для должности министра внутренних дел, и призываем правительство передать нашу безопасность в руки умеренных политиков», – говорится в коллективном письме.

Со своей стороны, представитель главы австрийского МВД заявил Der Spiegel, что Карнер имел в виду предполагаемую «грязную агитацию» израильского политического советника.

В свою очередь, Сам Карнер заявил изданию, что сожалеет о сказанном, но при этом отверг обвинения в антисемитизме: «Если то, что я сказал тогда, было понято неоднозначно, я сожалею об этом. Комментарии никоим образом не были предназначены для того, чтобы из поняли таким образом, и я бы не стал делать их сейчас».

Вена, Иван Бабурин

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