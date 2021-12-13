Экс-министр Дании признана виновной в разлучении пар мигрантов

Экс-главу министерства иммиграции Ингер Стойберг в понедельник, 13 декабря приговорили к двум месяцам лишения свободы за разлучение 23 пар мигрантов, в которых были несовершеннолетние жены, – сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle.

«Должна сказать, что я очень удивлена», – прокомментировала Стойберг вынесенный приговор.

Верховный суд Дании признал экс-министра по делам иммиграции и интеграции Ингер Стойберг, занимавшую свой пост с 2015 по 2019 год, виновной в должностном правонарушении и приговорил ее к двум месяцам заключения. Сообщается, что изначально прокуроры добивались четырех месяцев лишения свободы для обвиняемой.

Со своей стороны, адвокаты экс-министра настаивали, что решения экс-министра были единственным способом борьбы с принудительными браками, в которые принуждали вступать несовершеннолетних девушек.

Копенгаген, Иван Бабурин

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