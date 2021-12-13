Ведущее информационное агентство США обвинило власти в слежке

Американское информационное агентство Associated Press (AP) запросило у министерства внутренней безопасности США (DHS) объяснений в связи с использованием секретных правительственных баз данных для отслеживания международных террористов для расследования деятельности 20 американских журналистов, в том числе известного репортера AP, – сообщается на сайте агентства.

Исполнительный редактор AP Джули Пейс на сайте агентства заявляет следующее: «Это вопиющий пример того, как федеральное ведомство использует свои полномочия для проверки контактов журналистов».

На сайте Associated Press говорится также, что в письме к главе DHS США Алехандро Майоркасу исполнительный редактор Джули Пейс потребовала у ведомства объяснить, почему имя журналистки AP Марты Мендосы проходило по базам данных в качестве «потенциального конфиденциального информатора» во время администрации Трампа».

На прошлой неделе в ряде СМИ проходила информация, что специальное подразделение погранично-таможенной службы (CBP) США использовало конфиденциальные правительственные базы данных, предназначенные для отслеживания террористов, для расследования деятельности 20 американских журналистов, в том числе репортера Associated Press.

Вашингтон, Иван Бабурин

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