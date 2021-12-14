В иркутской колонии шесть заключенных попали в больницу после драки

В Иркутской области произошел конфликт между заключенными. В результате шесть человек были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

Инцидент произошел в исправительной колонии №6 в Иркутске. Причиной драки стал бытовой конфликт шести осужденных. Всех их госпитализировали с различными травмами.

Руководство организовало проверку, материалы дела передали в следственные органы, которые дадут правовую оценку действиям заключенных.

На прошлой неделе в иркутской ИК-3 произошло ЧП. Осужденный пропитал рукав своей куртки маслом и поджег ее. На следующий день мужчина скончался в больнице.

Иркутск, Зоя Осколкова

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