российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 декабря 2021, 15:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На заводе в Сибири произошла утечка взрывоопасного газа

На заводе в городе Железногорске Красноярского края произошла утечка хлорсилана. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Утечка с последующим испарением хлорсилана произошла на территории действующего Горно-химического комбината. Хлорсилан (хлорид кремния) – бесцветный газ с резким запахом. Он раздражает слизистые оболочки при вдыхании, а также образует взрывоопасные смеси в соединении с воздухом.

«В целях безопасности выведены 70 сотрудников из рядом строящегося административного здания. Угрозы населенным пунктам нет», – говорится в сообщении.

Пробы воздуха не показали превышения предельно допустимой концентрации вещества.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,