На заводе в Сибири произошла утечка взрывоопасного газа

На заводе в городе Железногорске Красноярского края произошла утечка хлорсилана. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Утечка с последующим испарением хлорсилана произошла на территории действующего Горно-химического комбината. Хлорсилан (хлорид кремния) – бесцветный газ с резким запахом. Он раздражает слизистые оболочки при вдыхании, а также образует взрывоопасные смеси в соединении с воздухом.

«В целях безопасности выведены 70 сотрудников из рядом строящегося административного здания. Угрозы населенным пунктам нет», – говорится в сообщении.

Пробы воздуха не показали превышения предельно допустимой концентрации вещества.

Красноярск, Зоя Осколкова

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