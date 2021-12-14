В Тыве задержанный плюнул в лицо полицейскому и угнал его машину

В Тыве правоохранители задержали местного жителя за пьяные выходки. Мужчина плюнул в лицо одному из стражей порядка и заявил, что смертельно болен. Воспользовавшись тем, что полицейский растерялся, злоумышленник угнал его автомобиль.

В полицию поступило сообщение о том, что у одного из многоквартирных домов неизвестные якобы употребляют наркотики. Прибывшие на место правоохранители обнаружили пьяного мужчину, сообщает телеграм-канал SHOT.

Во время задержания дебошир плюнул в лицо полицейскому и заявил, что у него диагностированы ВИЧ и открытая форма туберкулеза, и жить ему осталось всего два года. Испугавшись заражения, сотрудник выскочил из служебной машины и попытался очистить лицо снегом.

В этот момент задержанный пересел на переднее сиденье и угнал автомобиль. Машину угонщик вскоре бросил, а на следующий день сам явился в участок. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Кызыл, Зоя Осколкова

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