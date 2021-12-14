В ООН обвинили Талибан* в 72 внесудебных казнях

Заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф во вторник,14 декабря, заявила, что более сотни бывших сотрудников национальных сил безопасности Афганистана и других лиц, связанных с бывшим правительством страны, было убито боевиками радикального исламистского движения с момента захвата власти «Талибаном»*, – сообщает Deutsche Welle.

Во время выступления в Совете ООН по правам человека в Женеве Аль-Нашиф заявила: «По крайней мере, 72 из этих убийств приписываются «Талибану»*. В ряде случаев тела были выставлены на публичное обозрение, что усилило страх среди этой многочисленной группы населения».

Кроме того, по словам заместитель верховного комиссара ООН, кроме лиц, связанных с бывшим правительством Афганистана, в стране было казнено не менее 50 предполагаемых членов отделения террористической группировки «Исламское государство»*.

Нада Аль-Нашиф рассказала также о «жестоких методах убийства, включая повешение, обезглавливание и публичное выставление трупов». По ее словам, правление талибов* ознаменовано внесудебными казнями по всей стране, а также ограничениями основных прав женщин и девочек.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Женева, Иван Бабурин

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