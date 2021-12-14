В Афганистане сработали три взрывных устройства

В столице Афганистана прогремели два взрыва, еще один – в провинции Гильменд, – сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти и источники агентства.
Одно из взрывных устройств сработало на юго-востоке Кабула. Погибли три человека.
В свою очередь, представитель МВД Афганистана Саид Хости сообщил, что в результате происшествия погиб один человек и двое талибов* получили ранения.
Еще одна придорожная бомба днем во вторник взорвалась в кабульском районе Даште-Барчи, никто не пострадал, – сообщил очевидец.
Еще об одном происшествии во вторник, 14 декабря, сообщил офис губернатора провинции Гильменд, здесь в результате взрыва придорожной бомбы в южной части провинции, по меньшей мере, четыре человека получили ранения. Состояние трех из них критическое.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Кабул, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube