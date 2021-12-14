В Ставропольском крае произошел порыв газопровода с возгоранием

Порыв газовой трубы с факельным возгоранием произошел на Ставрополье между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. По информации представителя экстренных служб, высота пламени составляла до 25 метров в высоту. По последним данным ГУМЧС, газопровод перекрыт, факельного горения нет. Без газа остались 18 населенных пунктов, – сообщает РИА Новости.

В региональном МЧС также сообщили, что «в 20.25 поступила информация о том, что в результате прорыва газопроводной трубы происходит факельное горение между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская. Угрозы населенным пунктам нет. Дальнейшая информация уточняется».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что находится на месте возгорания газопровода в Кочубеевском округе. Ситуация под контролем.

Ставрополь, Иван Бабурин

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