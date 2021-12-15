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Среда, 15 декабря 2021, 10:28 мск

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Внедорожник протаранил здание в Уфе, есть раненые

В Уфе внедорожник врезался в здание. В результате аварии пострадали 5 человек.

ДТП случилось ранним утром на проспекте Октября в Советском районе столицы Башкирии. По данным республиканского управления ГИБДД, молодой человек за рулем Volkswagen Touare, следуя в направлении улицы 50-летия Октября, «допустил наезд на здание». Водитель и его четыре пассажира госпитализированы с различными травмами.

Дорожная инспекция начала проверку по факту ДТП, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Башкирии.

Уфа, Наталья Петров

© 2021, РИА «Новый День»

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