Семь человек стали жертвами страшного ДТП в Калмыкии

В Калмыкии лоб в лоб столкнулись две легковушки. В результате ДТП погибли семь человек, среди жертв – ребенок. Еще три человека травмированы. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.
Страшная авария случилась в среду на 272-м километре трассы Астрахань – Ставрополь: произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz.
В результате аварии погибли семь человек. Пять жертв находились в Toyota, еще две – в Hyundai, передает РИА «Новости». Трое пострадавших из Hyundai доставлены в больницу.
В Сети появились фото с места аварии – от Hyundai осталась груда металла, у Toyota сильно повреждена передняя часть.
Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД.
Элиста, Наталья Петрова
© 2021, РИА «Новый День»
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