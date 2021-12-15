Семь человек стали жертвами страшного ДТП в Калмыкии

В Калмыкии лоб в лоб столкнулись две легковушки. В результате ДТП погибли семь человек, среди жертв – ребенок. Еще три человека травмированы. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Страшная авария случилась в среду на 272-м километре трассы Астрахань – Ставрополь: произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz.

В результате аварии погибли семь человек. Пять жертв находились в Toyota, еще две – в Hyundai, передает РИА «Новости». Трое пострадавших из Hyundai доставлены в больницу.

В Сети появились фото с места аварии – от Hyundai осталась груда металла, у Toyota сильно повреждена передняя часть.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД.

Элиста, Наталья Петрова

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