Persona non grata объявили двух российских дипломатов в Германии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила в среду, 15 декабря, что власти ФРГ объявили двух дипломатов посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, – сообщают Известия

Как сообщила Бербок журналистам, убийство Хангошвили было совершено по заказу России.

«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», – заявила глава германского МИД.

Ранее в этот день Высший суд Берлина приговорил его к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова (Красикова), признав его виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Германская прокуратура посчитала, что убийство было якобы совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

Согласно данным следствия, обвиняемый Соколов (Красиков), под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где Хангошвили попросил убежища в 2016 году. Как считают немецкие правоохранители, в день совершения преступления, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

Москва, Иван Бабурин

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