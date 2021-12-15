Канадские представители «Гринпис» перепутали гризли-альбиноса с полярным медведем и отправили его на Север

Группа канадских защитников природы приняла гризли-альбиноса за белого медведя и переправила его за Полярный круг. Очнувшись во льдах, медведь вышел к полярникам, – сообщает издание Trendymen.

Гризли-альбинос по кличке Джой внезапно пропал из заповедника в Канаде. Его исчезновение заметили быстро, поскольку медведя прекрасно знали местные зоологи – это единственный на весь заповедник альбинос. Медведя начали искать.

В это время альбинос Джой уже находился на Севере. Очнувшись от наркоза, гризли начал бродить по округе. В какой-то момент он вышел к базе полярников. Местные специалисты быстро определили, что это не белый (полярный) медведь. Проверили его по базе и действительно увидели информацию о пропаже альбиноса. Медведя-альбинса осторожно отловили, усыпили и вертолетом доставили обратно в Канаду.

Виновники происшествия обнаружились только через месяц. Оказалось, что отловом и перевозкой «белого» медведя занималось местное отделение «Гринпис». Защитники природы не смогли отличить медведя альбиноса от полярного медведя, что и стало причиной путешествия гризли за Полярный круг.

Сообщается, что после происшествия, скауты Национального парка неподалеку от ареала обитания гризли-альбиноса установили ряд предупреждающих табличек с надписью: «Это альбинос! Он тут живет!».

Оттава, Иван Бабурин

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