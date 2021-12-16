Разнорабочий 30 лет насиловал трупы в моргах

Британский суд накануне приговорил к пожизненному заключению некрофила, который работал разнорабочим в больницах. Он осквернил как минимум 100 тел в моргах. 67-летний Дэвид Фуллер также признался в убийстве двух женщин, отмечает агентство AP.

Фуллер признал, что в 1987 году он убил двух женщин в Танбридж-Уэллс, к юго-востоку от Лондона, Венди Нелл, 25 лет, и Кэролайн Пирс, 20 лет. По данным прокуратуры, он также подверг их сексуальному насилию.

Полиция обыскала дом Фуллера и нашла миллионы изображений и видео сексуального насилия. Фуллер снимал самого себя, когда насиловал умерших. Среди опознанных жертв было трое детей и люди старше 85 лет. Фуллер признал в суде, что он злоупотреблял телами в двух больничных мораториях на юго-востоке Англии в течение 12 лет. Работал он в больницах с 1989 года.

Фуллеру удавалось не быть пойманным 33 года. Полиция арестовала мужчину в декабре 2020 года благодаря новому анализу ДНК.

Правительство, между тем, хочет выяснить, почему некрофила не поймали раньше.

Судья Бобби Чима-Грабб заявила в приговоре, что этот человек был стервятником, который «выбирает своих жертв из числа мертвых». «Ваши действия принесли обществу много горя. Преступления, совершенные в морге, включали в себя злоупотребление доверием и вторжение в частную жизнь, которое повторялось так часто, что это стало обычным явлением. Вы не уважали достоинство мертвых», – сказал судья.

Британское правительство начало независимое расследование, чтобы выяснить, как могло случиться, что никто не догадался, что вытворял Фуллер в течение многих лет. Власти выплатят компенсации пострадавшим семьям. Правительство также призвало больницы по всей стране срочно пересмотреть и усилить безопасность, в том числе систему видеонаблюдения, что ничего подобного впредь не случалось.

Лондон, Елена Васильева

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