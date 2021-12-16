Порыв ветра поднял с земли надувной замок и убил двух детей

Двое детей погибли в Австралии в четверг после того, как порыв ветра поднял с земли надувной замок. Еще несколько школьников находятся в критическом состоянии, сообщает австралийский телеканал ABC. Несчастный случай произошел в Девонпорте.

Сильный порыв ветра поднял замок на высоту десяти метров, после чего из него выпало несколько детей. Пока неясно, сколько именно из них получили травмы. К месту происшествия прибыло большое количество машин скорой помощи и несколько вертолетов.

По данным ABC, присутствовавшие на месте сотрудники полиции плакали и обнимали родителей, собравшихся у местной школы. Те не знали, были ли их дети среди жертв катастрофы.

Девонпорт, Елена Васильева

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