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Четверг, 16 декабря 2021, 13:46 мск

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Сибиряк попал под следствие за кражу шоколада на 10 тыс. рублей

Житель Ачинска Красноярского края дважды выносил из магазина, не оплатив, шоколадки на крупную сумму. Полиция задержала его и возбудила уголовное дело о краже, которое может стоить сибиряку двух лет свободы.

В первый раз 43-летний мужчина вынес шоколадок на 2600 рублей. Сотрудники Росгвардии решили составить на него протокол о мелком хищении, но выяснилось, что сумма ущерба куда больше. Во второй раз сибиряк вынес мимо кассы шоколадок той же марки на 7600 рублей.

УМВД по Красноярскому краю показало видео с камеры наблюдения магазина. В кадре подозреваемый без лишней суеты подходит к полке с шоколадками, снимает рюкзак и кладет в него сладости с магазинной полки.

Подозреваемый ранее был несколько раз судим. Он настаивал, что крал сладости для личного употребления, а не для перепродажи.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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