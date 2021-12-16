Пьяный житель Сибири угнал машину скорой и поехал на ней в гости

В Омской области мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы доехать в гости. В результате автомобиль нашли в сугробе, а самого злоумышленника задержали.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону, автомобиль скорой помощи «ГАЗель NEXT» был угнан на улице Северная в поселке Таврическое. «Медработники рассказали, что прибыли по вызову на указанный адрес. Водитель, помогая фельдшеру, на короткое время оставил машину без присмотра, ключи находились в замке зажигания. Этим воспользовался неизвестный злоумышленник», – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители отправились разыскивать автомобиль. В этом им помогали местные жители, которые видели скорую, несущуюся на огромной скорости. Машину нашли застрявшей в сугробе, а угонщик пытался скрыться в лесу.

Когда его задержали, он пояснил, что собирался доехать на скорой в гости к своим знакомым. Ранее мужчина был судим за убийство и кражу.

В отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения и не имеющим права управления), а также уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Омск, Зоя Осколкова

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