Экс-президент Украины устроил скандал в прямом эфире телеканала «Рада»

В студию телеканала «Рада» Бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался и выступил с критикой его деятельности, – сообщают Известия.

Инцидент произошел во время прямого эфира телеканала, освещающего деятельность украинского парламента, когда в студии выступал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Порошенко возмутился деятельностью телеканала, обратившись к ведущим программы. Экс-президент Украины заявил, что телеканал не дает возможность высказаться представителям оппозиции, а работа «Рады» на самом деле препятствует эффективной работе депутатов.

В прямом эфире Порошенко заявил, что на содержание проправительственного телеканала власти страны тратят большие деньги, которые получают из отчислений налогоплательщиков.

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала «Рада» знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков… Мы точно это так не оставим», – заявил украинский экс-президент, после чего покинул студию.

Киев, Иван Бабурин

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