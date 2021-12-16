В США сняли с рейса авиапассажира надевшего на лицо стринги

Пассажир рейса United Airlines в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в четверг, 16 декабря, был выведен из самолета за то, что вместо маски надел на лицо красные стринги в качестве протеста, – сообщили местные СМИ.

Как объяснил местному телеканалу NBC2 удаленный из самолета 38-летний мужчина, он хотел продемонстрировать «абсурдность правила», требующего носить маски для защиты от Covid-19 на борту самолетов, при этом позволяя пассажирам снимать их, чтобы есть и пить.

В своем интервью NBC2 виновник инцидента сравнил себя с афроамериканкой Розой Паркс, которая в 1955 году отказалась уступить свое место белому мужчине в автобусе, в связи с чем позже стала в США символом борьбы за гражданские права чернокожих.

«В этой стране все изменения начаты простыми людьми. Роза Паркс не была знаменитостью, но она изменила ход истории», – серьезно объяснил свой поступок «авиахулиган».

Со своей стороны United Airlines в распространенном пресс-релизе сообщает: «Мы благодарны нашему экипажу за решение проблемы на земле перед взлетом во избежание любых возможных проблем в воздухе».

Вашингтон, Иван Бабурин

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