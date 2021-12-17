Пожар в Осаке привел к гибели почти 30 человек: полиция подозревает поджог (ВИДЕО)

Около 30 человек погибли в результате пожара в японской Осаке, сообщает телеканал NHK.

Изначально японские СМИ сообщили о 28 пострадавших. У 27 из них произошла остановка сердца и дыхания от отравления угарным газом, еще один человек получил травмы, заявили пожарные. Пострадавших без признаков жизни доставили в больницы. Позже врачи подтвердили гибель пяти человек. Им предстоит установить факт смерти еще 22 человек.

Пожар начался утром 17 декабря на четвертом этаже восьмиэтажного офисного здания в деловом квартале, неподалеку от железнодорожного вокзала города. Огонь потушили в течение получаса. В ликвидации возгорания было задействовано несколько десятков пожарных расчетов. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Огонь вспыхнул в клинике, предоставлявшей в том числе психиатрическое лечение. Помещение клиники полностью выгорело.

Правоохранители предполагают, что пожар мог возникнуть в результате поджога, передает Kyodo со ссылкой на следствие. В полицию поступило сообщение, что перед возгоранием на месте инцидента был замечен мужчина в возрасте около 60 лет, который вылил из бумажного пакета неизвестную жидкость, после чего начался пожар.

Осака, Наталья Петрова

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