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Пятница, 17 декабря 2021, 19:05 мск

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Аварийно остановлен «Сахалин-1»

Минэнерго РФ и «Русгидро» в пятницу, 17 декабря, сообщили, что проект «Сахалин-1» аварийно остановил подачу газа в магистральный газопровод «Оха – Комсомольск-на-Амуре». Последствий для населения нет. ТЭЦ «Русгидро» в Хабаровском крае и на Сахалине продолжают работать.

В сообщении Минэнерго говорится: «17 декабря в 07-05 произошла аварийная остановка подачи газа с проекта «Сахалин-1» месторождения Чайво компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в магистральный газопровод «Оха – Комсомольск-на-Амуре» . Причина аварийной остановки выясняется. Последствий для населения нет».

Со своей стороны в «Русгидро» также сообщили, что «риски нарушения электроснабжения и теплоснабжения потребителей отсутствуют. Последствий нет, станции ДГК работают на остаточном давлении газа в магистральном газопроводе. Для исключения резкого падения давления перед ГРС города Комсомольск-на-Амуре осуществляется частичный перевод оборудования на резервное топливо. Запаса резервного топлива, а именно угля, достаточно».

Отмечается, что Комсомольские ТЭЦ-1, 2 и 3, а также Амурская ТЭЦ-1 и Николаевская ТЭЦ, принадлежащие дочерней компании «Русгидро» ДГК, нагрузку не снижали.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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