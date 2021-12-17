В Петербурге произошел пожар на судоверфи

В Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 17 декабря, на территории судостроительного завода «Северная Верфь» в результате пожара пострадали четыре человека. Обстоятельства произошедшего выясняются, – сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, в Большой Турухтанной гавани на «Северной верфи» горит строящийся военный корабль Корвет «Проворный» проекта 20385. Площадь пожара составила более 80 квадратных метров.

Сообщается также, что трое пострадавших получили легкие травмы, еще один находится в тяжелом состоянии. Пожару присвоена третья категория сложности.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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