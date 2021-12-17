На участке возле дома Поклонской задержан гражданин Украины Ворона

Федеральная служба охраны (ФСО) в Крыму на участке возле дома чрезвычайного посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской задержала 58-летнего гражданина Украины Владимира Ворону, – сообщил Telegram-канал Mash.

По сообщениям полицейских, приехав на вызов сотрудника, они обнаружили на территории усадьбы Поклонской в селе Краснолесье Симферопольского района уроженца Днепропетровска Владимира Ворону. О том, как и с какой целью он оказался на территории дома российского дипломата, задержанный не сообщил.

Сообщается также, что гражданин Украины Владимир Ворона ранее неоднократно записывался к Поклонской на прием, однако встречаться с ним она не спешила. Тогда мужчина решился зайти просто так. Он проник на территорию дома Поклонской в Крыму и оставил для нее букет цветов.

Симферополь, Иван Бабурин

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