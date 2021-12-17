Во Франции живьем сгорело 400 телят

Во Франции в Атлантической Луаре (провинция Бретань) вечером в пятницу, 17 декабря, в огне пожара погибли четыреста телят. Два человека получили легкие отравления угарным газом, – сообщает AFP.

В сообщении ведомственной пожарно-спасательной службы говорится, что пожар возник около 17:00 на ферме в сельскохозяйственном помещении площадью 1300 м2 в Гемене-Пенфао. К моменту прибытия пожарных здание фермы, в котором находилось стадо из 400 телят, было полностью охвачено огнем, поэтому эвакуировать скот уже не было никакой возможности. Причины пожара пока не известны.

Париж, Иван Бабурин

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