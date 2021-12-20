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Понедельник, 20 декабря 2021, 18:28 мск

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Два дипломата ФРГ объявлены персонами нон грата

МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата двух германских дипломатов в ответ на аналогичное решение Германии. РФ будет соразмерно реагировать на любые недружественные выпады Германии.

Напомним, 15 декабря главы МИД Германии Анналена Бербок заявила, что два сотрудника посольства России в ФРГ объявлены персонами нон грата. Дипломаты должны покинуть страну. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова дала обещание, что Москва обязательно ответит на произошедшее обстоятельство.

Решение о высылке дипломатов было принято после того, как суд в Берлине приговорил гражданина России к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В Германии заявляют, что это убийство якобы было совершено по заказу российских властей. Москва подобные обвинения полностью отрицает.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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