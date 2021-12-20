российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 декабря 2021, 19:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Париже неизвестный взял в заложники двух женщин

В 12-м округе Парижа в районе площади Бастилии, в магазине, вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин, – сообщает AFP.

Как сообщает полиция, преступнику около 50 лет, он страдает психическим расстройством. Злоумышленник требует личной встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпоном-Моретти. На данный момент место преступления оцеплено полицейским спецназом.

Париж, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Скандалы и происшествия,