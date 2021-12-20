В Париже неизвестный взял в заложники двух женщин

В 12-м округе Парижа в районе площади Бастилии, в магазине, вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин, – сообщает AFP.

Как сообщает полиция, преступнику около 50 лет, он страдает психическим расстройством. Злоумышленник требует личной встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпоном-Моретти. На данный момент место преступления оцеплено полицейским спецназом.

Париж, Иван Бабурин

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