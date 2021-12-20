В Лондоне совершено нападение на посольство Белоруссии

Пресс-служба МИД Белоруссии сообщает, что в Лондоне в результате нападения на посольство Белоруссии серьезно пострадал один дипломат.

Белорусское внешнеполитическое ведомство сообщило следующее: «Вечером 19 декабря 2021 года совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба».

После прибытия британских правоохранителей радикалы попытались скрыться с места происшествия, однако, несколько нападавших были задержаны дипломатической полицией Лондона.

МИД Белоруссии сообщает, что установлено, что напавшие на посольство лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея».

Официальные представители белорусского внешнеполитического ведомства также сообщили, что по случаю инцидента в МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому «заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах».

Минск, Иван Бабурин

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